MS aparece como segundo estado com melhor taxa de investimentos do Brasil

Um levantamento da organização Centro de Liderança Pública (CLP) mostrou que Mato Grosso do Sul apresenta a segunda melhor taxa de investimentos do Brasil, com 18,16%, ficando apenas atrás de Alagoas, com 18,50%.

Para chegar a este número, o levantamento leva em conta a relação entre investimento liquidado e receita corrente líquida, e está relacionado à Solidez Fiscal, que aponta para quais estados têm uma gestão fiscal responsável, mantendo, por exemplo, gastos com pessoas sob controle.

Em seu Instagram, o governador Eduardo Riedel comemorou a classificação de MS, e destacou que a “capacidade de investir é o que permite impulsionar o nosso crescimento econômico e melhorar a vida das pessoas”. “É desta forma que vamos continuar trabalhando para que o estado desenvolva por completo, gerando oportunidades para todos”, publicou o governador.

Foram levantados os dados de investimentos nos setores de Infraestrutura; Sustentabilidade Social; Segurança Pública; Educação; Solidez Fiscal; Eficiência da Máquina Pública; Capital Humano; Sustentabilidade Ambiental; e Potencial de Mercado e Inovação.

Em um período de três anos, o Estado viu um aumento de 227% dos investimentos públicos estaduais, que passaram de R$ 996 milhões em 2020 para a marca de R$ 3,2 bilhões no ano passado, colocando MS acima da média nacional, quando avaliado o investimento per capita.

"Isto significa que o orçamento não está sendo consumido só para custeio, mas para melhorar a vida das pessoas. Permite gerar competitividade para os negócios, garantir infraestrutura de qualidade, em obras em rodovias, casas, escolas, hospitais, delegacias, habitação, dando o suporte necessário para o crescimento do Estado", disse Riedel sobre a classificação.

