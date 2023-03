MS discute planejamento e investimentos em FÃ³rum Nacional

Mato Grosso do Sul participa durante dois dias do Fórum do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento (Conseplan), em Brasília. Representando o estado, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina participa da troca de experiências com gestores de outros estados e do governo federal para a construção do Plano Plurianual 2024-2027.

“Foi um dia bastante produtivo para trocar experiências e começar a organizar também o nosso modelo de planejamento e de execução orçamentária em Mato Grosso do Sul, que tem tudo a ver com a Secretaria de Governo e Gestão Estratégica e também o setor de orçamento, que está ligado à Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda). As secretarias de Governo e Fazenda estão trabalhando em conjunto para que o Plano Plurianual, que vai ser montado esse ano, possa efetivamente trazer as informações que estão no Plano de Governo e serem transformadas em políticas públicas levando, junto com as demais secretarias, melhor qualidade de vida para a população”, explicou o secretário sul-mato-grossense.

O Plano Plurianua (PPA) é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto na Constituição Federal, que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública, organizado em programas e estruturado em ações, que resultem em bens e serviços para a população.

Entre os temas discutidos no Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento na quinta e nesta sexta-feira estão também a LOA (Lei Orçamentária Anual), a questão fiscal e os desafios e planejamento das gestões estaduais.

A comitiva de Mato Grosso do Sul conta ainda com o superintendente de Planejamento, Estratégia e Governança da Segov, Rodrigo Alejandro Benavides, e o superintendente de Orçamento da Sefaz, Ricardo Peixoto Velloso.

