MS recebe encontro nacional de gestores para discutir planejamento e orçamento

Painéis e grupos de trabalho vão apresentar experiências e estratégias de gestão pública bem-sucedidas

19 fevereiro 2026 - 18h37Luiz Vinicius

Mato Grosso do Sul será sede do Fórum Nacional de Secretários de Estado de Planejamento, que acontece de 11 a 13 de março no Novotel, em Campo Grande. O evento, promovido pelo Conselho Nacional de Secretários do Planejamento (Conseplan), reunirá secretários, equipes técnicas e especialistas de todo o país para discutir políticas de planejamento e gestão pública.

A realização do fórum no Estado é coordenada pela Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e pela Secretaria Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo (Segem). Segundo o secretário-executivo Thaner Nogueira, membro do Conseplan, o encontro fortalece a agenda nacional de planejamento e permite o intercâmbio de experiências entre os gestores.

A programação inclui reuniões de Grupos de Trabalho sobre Gestão de Investimentos Públicos, Monitoramento e Avaliação, Planejamento, Orçamento e Revisão de Gastos, Planejamento de Longo Prazo, além de Comissão de Comunicação. Painéis temáticos, apresentação de resultados e deliberações da plenária do Conseplan também estão previstos durante o evento.

Nogueira destacou que Mato Grosso do Sul tem avançado na gestão estratégica com políticas públicas estruturadas e foco em resultados. Ele citou como exemplo o Programa MS Ativo Municipalismo, que fortalece a cooperação entre Estado e municípios e gera impactos concretos no desenvolvimento local, reforçando a relevância do Estado como anfitrião do fórum.

O Conseplan atua na integração e fortalecimento da gestão pública nos estados brasileiros, promovendo o diálogo permanente e a troca de experiências entre gestores. Ao longo do ano, realiza fóruns e encontros técnicos voltados a planejamento estratégico, orçamento público e gestão de investimentos, reunindo secretários e equipes técnicas de todo o país.

