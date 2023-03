Mundo político entra em luto pela morte de Amarildo Cruz

O mundo político de Mato Grosso do Sul lamentou o falecimento do deputado estadual Amarildo Cruz (PT), conhecido no âmbito político do Estado por sua batalha pelos direitos das parcelas mais vulneráveis da sociedade sul-mato-grossense.

Figuras como o ex-deputado Paulo Duarte (PSB), os vereadores Betinho (Republicanos) e Dr. Loester (MDB), o deputado Lídio Lopes (Patriota), o Secretário de Governo e Gestão Estratégica do Estado, Pedro Arlei Caravina, entre vários outros, utilizaram de suas redes sociais para prestar suas homenagens ao legado de Amarildo.

A Associação Juliano Varela, especializada no atendimento de pessoas com Síndrome de Down, lamentou o falecimento de Amarildo e destacou seu trabalho na luta pelo direito das pessoas com deficiência. “Ele deixa um legado na luta da pessoa com deficiência e vazio no coração daqueles que o amam. Amarildo Cruz estará sempre nos nossos corações e na nossa memória”, diz trecho da nota.

Além disso, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande, com aval do presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, e o 1º Secretário, Delei Pinheiro, também lamentou a morte e estabeleceu luto oficial de três dias no âmbito da Casa Legislativa, com a bandeira da Capital sendo hasteada a meio mastro durante o período.

O governador Eduardo Riedel anunciou que o Governo de MS decretará, em versão extraordinária do Diário Oficial do Estado, luto oficial de três dias pelo falecimento do deputado.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também