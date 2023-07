Na Câmara, governo conversa com vereadores

O secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, e do secretário-executivo de Gestão Política da Casa Civil, Gustavo Pereira, visitaram a Câmara Municipal de Campo Grande na manhã desta quinta-feira (6) para conversar com os vereadores sobre as demandas da população e também fortalecer a parceria entre município e governo.

Destacando o apoio do governo do estado desde a gestão anterior, de Reinaldo Azambuja, o vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Câmara Municipal, apontou que uma das reivindicações apresentadas é que cada vereador possa ter uma emenda individual para aplicar nos bairros. “Essa parceria é importante, todos os vereadores são gratos ao governador Eduardo Riedel por ter essa parceria e quem ganha é a população”, afirmou o presidente da Câmara.

A importância de ouvir as demandas foi ressaltada pelo secretário estadual Pedro Caravina, ressaltando os vereadores como “para-choque da população, seus principais interlocutores, que trazem as demandas”.

“O objetivo da visita foi ouvir dos vereadores as demandas, conversar e deixar as portas da Secretaria Estadual de Governo, da Secretaria-Executiva, abertas aos vereadores, legítimos representantes do povo, que vão trazer as demandas para atender a população”, disse Caravina.

O secretário-executivo Gustavo Pereira ressaltou o trabalho junto à Câmara para trazer as demandas do Município e apoiar o que for de competência do Estado. “A prefeitura hoje não consegue atender todas as demandas e o Estado, em contrapartida, vem ajudando para que resolva as demandas. Como a Câmara é a voz do povo, a gente faz essa interlocução no Governo do Estado”.

Um dos temas abordados no encontro foi o planejamento do Governo do Estado, o Plano Plurianual (PPA), para o período 2024-2027, que será realizado no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande nesta sexta-feira, dia 7, às 13h30. O evento é aberto para toda a população. “O Governo está fazendo atualmente o PPA Participativo, ouvindo o que a população mais clama em Campo Grande e nos demais municípios”, afirmou o secretário Caravina.

Além de Campo Grande, participam do encontro a população de Bandeirantes, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos.

O PPA é um instrumento de planejamento previsto na Constituição Federal de 1988, elaborado a cada 4 anos pelos estados e demais entes federados. A participação da sociedade também pode ser feita por meio do endereço eletrônico http://voceparticipa.ms.gov.br/.

