Nas redes sociais, presidente Lula lamenta morte de Amarildo Cruz

O presidente Luíz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais na manhã deste sábado para lamentar a morte do deputado Amarildo Cruz, o qual integrava mesma cúpula, o Partido dos Trabalhadores.

Lamento a precoce partida do companheiro Amarildo Cruz, servidor público, secretário e deputado do PT no Mato Grosso do Sul. Dedicou sua vida na defesa do meio ambiente, dos trabalhadores e na luta por um país mais justo. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores. — Lula (@LulaOficial) March 18, 2023

O corpo de Amarildo foi velado na noite desta sexta-feira (17) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e logo pela manhã foi levado para saída de São Paulo, acompanhado de muitos políticos, amigos e familiares.

Morte - Amarildo estava internado deste a última terça-feira (14), no Hospital Proncor em Campo Grande, diagnosticado com quadro viral e várias complicações, ele não resistiu e faleceu no dia (17) após paradas cardiorrespiratórias. O político deixou a esposa e três filhos.

Deixe seu Comentário

Leia Também