Nelsiho se reúne com ministro para viabilizar verbas a MS

O coordenador da bancada federal do estado o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcisio Gomes de Freitas na noite desta terça-feira (9) para tratar de investimento em Mato Grosso do Sul.

Entre os diversos projetos mostrados ao ministro, Nelsinho falou sobre a adequação do trecho rodoviário que engloba a Rota Bioceânica, entre Bataguassu e Porto Murtinho na BR-262, a construção de um aeroporto em Dourados, pavimentação da BR-419 no trecho do entroncamento da BR-163 em Rio Verde de Mato Grosso com entroncamento da BR-262, em Aquidauana, e o desassoreamento do Rio Taquari.

“Essa articulação é fundamental porque, além de apresentar os projetos, precisamos explicar qual a importância deles para o estado. Para a Rota Bioceânica, por exemplo, mostrei a necessidade de intervenção na BR-262 e o ministro me disse que o recurso virá no Projeto de Lei Orçamentária para 2020. Os recursos para investimento na aviação regional do estado também devem sair”, explicou o senador.

No encontro Tarcisio Gomesgarantiu a inclusão de recursos para implementação da Rota Bioceânica no Projeto de Lei Orçamentária para 2020.

Rota Bioaceânica

Desde antes de assumir o mandato de senador por Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad assumiu o compromisso de fazer com que a Rota Bioceânica se torne uma realidade, porque reduzirá o tempo de viagem e o custo do transporte em até 40%, irá gerar emprego e renda, além do incremento do turismo em todo o seu trecho, que tem início no Porto de Santos, passa por Porto Murtinho e segue até o porto de Antofagasta no Chile.

A construção de um terminal de passageiros em Dourados é considerada estratégica, além de ser parte integrante do Programa de Aviação Civil, porque atende uma região de cerca de 30 municípios.

O projeto prevê a execução de obras de ampliação e restauração da pista de pouso e decolagem, execução da nova pista de taxiway, pátio de aeronaves e faixas de preparação e de pista, implantação do estacionamento de veículos, vias de acesso, terraplanagem necessária as edificações e serviços complementares para a adequação de infraestrutura necessária para a operação do aeroporto, e projetos de obras complementares para o Aeroporto de Dourados. O valor previsto a ser destinado é de R$ 30 milhões em 2019.

