Nelsinho anuncia verba para asfalto em Dourados

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) anunciou a conquista, nesta quarta-feira (12), do pagamento de R$ 1 milhão em recursos federais da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) para a execução do projeto de drenagem de águas pluviais, pavimentação e sinalização viária dos bairros Jardim das Primaveras e Vila Nova Esperança em Dourados.

“Para o projeto de infraestrutura com asfalto, já conseguimos a liberação R$ 3,1 milhões da Sudeco e, ao todo, Dourados recebeu nesses nossos quatro anos do nosso mandato R$ 14,9 milhões”, afirmou o senador.

Os recursos federais liberados por intervenção do trabalho do parlamentar, segundo o prefeito de Dourados, Alan Guedes, estão no Programa Desenvolve Dourados, anunciado no ano passado com a previsão de R$ 350 milhões de investimentos em infraestrutura.

Conforme o projeto, serão pavimentados o Setor 01 do Jardim das Primaveras, que passa pelas ruas A8, Salustiano Alves Carneiro e Rua 20. No Vila Nova Esperança, o Setor 02, nas ruas Bocajá, Picadinha, Guassu, Barreirinho, Macaúba e Rua Juti.

O parlamentar declarou que quer ser lembrado pelo feito. “Quero ser lembrado por Dourados como o senador que mais asfalto levou para o município”, destacou Nelsinho Trad.

