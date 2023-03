Nelsinho condena invasÃµes

O senador de Mato Grosso do Sul Nelsinho Trad (PSD), manifestou indignação sobre ocupações irregulares no Estado e no país durante a Sessão Plenária, desta terça-feira (7).

"Nunca ato extremo chega a um bom termo. Na minha avaliação, uma invasão é uma agressão", afirmou o senador.

Para o parlamentar, não há reforma agrária com invasões e violência. Diálogo, respeito à lei e à propriedade são essenciais para soluções justas e pacíficas. "Não vai atingir o objetivo justo, chegar a uma reforma justa. Eu peço às autoridades para entrar em campo, dar paz aos produtores e trabalhadores para trabalhar e produzir", enfatizou.

Recentemente, uma área em Japorã, a 467 km de Campo Grande, foi ocupada por trabalhadores rurais da FNL (Frente Nacional de Luta). No dia seguinte, mesmo sem ordem judicial, os invasores foram expulsos por fazendeiros da região e os barracos queimados. Não há registro de feridos.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra também anuncia a arregimentação de famílias para retomar a luta pela terra, 400 famílias vão montar dois acampamentos no município de Ponta Porã e na região de Rochedo e Corguinho. "O setor agrícola é fundamental para economia. Eu confio no bom senso do ministro Paulo Teixeira", defendeu Nelsinho.

