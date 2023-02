Nelsinho liderará recepção a John Kerry no Senado

Por solicitação da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS), será o anfitrião do assessor especial do governo Joe Biden para o clima, John Kerry, na Liderança do PSD no Senado Federal. O encontro, por medidas de protocolo, será restrito.

"É uma agenda de fortalecimento entre os Parlamentos dos dois países", explicou o senador Nelsinho Trad.

Oito parlamentares estarão presentes: os senadores Espiridião Amin (PP), Izalci Lucas (PSDB), Mecias de Jesus (Republicanos) e Tereza Cristina (PP), e os deputados federais Zé Silva (Solidariedade), Zé Vitor (PL) e Covatti Filho (PP).

John Kerry chegou a Brasília nesse domingo (26), para discutir oportunidades de colaboração entre o Brasil e Estados Unidos no combate à crise climática, coibindo e revertendo o desmatamento, avançando na transição para a energia limpa e construindo uma bioeconomia forte.

“Assuntos globais que precisamos enfrentar de uma maneira compartilhada”, defendeu o senador, que presidiu a Comissão de Relações Exteriores, está à frente do Parlamento Amazônico e esteve nos Estados Unidos defendendo a Amazônia.

