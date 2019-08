Nelsinho viabiliza R$ 1,9 milhão para oito municípios de MS

Mais oito municípios de Mato Grosso do Sul receberam verbas da Superitendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) que totalizou R$ 1,9 milhão que foi viabilizada pelo senador Nelsinho Trad (PSD/MS).

Os municípios de Iguatemi, Figueirão, Miranda, Nioaque, Paranaíba, Tacuru, Sete Quedas e Sonora já receberam a verba para compra de veículos.

Em Iguatemi, a prefeita Patrícia Nelli (PSDB) recebeu R$ 200 mil para compra de um caminhão basculante, onde 65% da população depende da agricultura. "Já fazia oito meses que aguardávamos a liberação dessa verba. Somos gratos ao senador Nelsinho Trad, agora teremos um transporte para as obras do município", comentou a prefeita.

Na região pantaneira, a prefeita de Miranda, Marlene Bossay (MDB), conquistou R$ 250 mil para um caminhão basculante. Serão beneficiadas mais de duas mil famílias que dependem da agricultura familiar e precisam de estradas em boas condições para escoar a produção. São os moradores dos assentamentos Bandeirantes, Tupabae, Comunidade Salobra, Comunidade Duque Estrada e as aldeias Moreira, Passarinho, Argola, Lalima e Babaçu. Segundo a prefeita, o município vai colocar um valor a mais de contrapartida para adquirir um transporte mais potente. "Vamos investir para ter um veículo que atenda as nossas obras", destacou a prefeita Marlene.

Para o prefeito de Tacuru, Carlinhos Pelegrini (MDB), a chegada de R$ 300 mil para aquisição de um caminhão caçamba é uma antiga demanda do município. "Faz 10 anos que Tacuru não consegue maquinário; Ainda bem que contamos com o senador Nelsinho. Agora vem esse caminhão que será utilizado no setor de obras, em estradas que atendem seis assentamentos e duas aldeias", disse o prefeito Pelegrini.

Sonora também recebeu da Sudeco R$ 200 mil para aquisição de caminhão caçamba e Sete Quedas, o mesmo valor para a compra do mesmo modelo de veículo. Já Nioaque, R$ 200 mil para compra de patrulha mecanizada que vai auxiliar o escoamento da produção, principalmente de farínáceos e derivados do leite, de 500 agricultores familiares diretamente e 1.500 produtores indiretamente, moradores dos assentamentos Boa Esperança, Andalúcia e Palmeiras, zona rural do município. O recurso também vai proporcionar geração de emprego e renda nas safras e entressafras.

Também terão patrulhas mecanizadas os municípios de Figueirão com liberação de R$ 250 mil e Paranaíba com R$ 300 mil. "Sou municipalista e entendo as dificuldades dos prefeitos para atender as obras e as demandas, por isso, me empenho em solicitar o apoio da Sudeco pelo desenvolvimento dos nossos 79 municípios", destacou o senador Nelsinho Trad, que além desses recursos, já conseguiu R$ 9,7 milhões da União para 16 municípios e ao Governo de Mato Grosso do Sul.

