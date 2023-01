Riedel nomeia novos diretores na Funtrab e Agesul

Foi publicado nesta terça-feira (3) no Diário Oficial do Estado a nomeação dos cargos de diretor-presidente das agências e fundações que fazem parte das secretarias de Mato Grosso do Sul, assinadas pelo governador Eduardo Riedel. São elas, Imasul, Iagro, Detran-MS, Funtrab, Fundtur, Agehab e Agesul.

As trocas ocorreram na Fundação do Trabalho de MS onde sai Marcos Derzi e entra Marco Aurélio Santullo, que já foi superintendente da Funasa em 2016, diretor administrativo Financeiro da Anater em 2019 e Secretário Especial do Escritório de Assuntos Estratégicos com os Municípios da Casa Civil em 2021.

Já a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) terá Mauro Azambuja Rondon, que já foi diretor de manutenção de rodovias da agência no lugar do ex-secretário de Infraestrutura, Renato Marcílio.

Rudel Trindade permanece na diretoria do Detran-MS, assim como Bruno Wendling na Fundação de Turismo, Daniel De Barbosa Ingold na Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal (Iagro), Maria do Carmo na Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab).

Enquanto o secretário de Saúde, passa a ser Maurício Simões Corrêa no lugar de Flávio Britto, a adjunta da pasta permanece sendo Crhistinne Maymone.

Após, Ana Carolina Ali Garcia entrar no lugar de Fabíola Marquetti na Procuradoria Geral do Estado, Ivanildo Silva da Costa e Márcio André continuam na função de procurador-geral adjunto.

Tem ainda as nomeações de Viviane Luiza da Silva, nova adjunta da recém-criada Secretaria de Estado de Esporte, Cultura e Cidadania e Mirna Estela Arce Torres é a de Infraestrutura e Logística, enquanto Flavio Britto fica na Casa Civil, Lauri Luiz Jener na Secretaria de Fazenda e Édio Resende de Castro na Educação. Todos como secretários adjuntos.

