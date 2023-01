"Nossos poderes têm que ser respeitados", diz Carlão em nota de repúdio da Câmara

A Câmara Municipal de Campo Grande publicou, nesta segunda-feira (9), uma nota de repúdio contra os atos criminosos de invasão, terrorismo e vandalismo contra as sedes dos Três Poderes em Brasília neste último domingo (8).

O presidente da Casa de Leis da Capital, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, destacou a importância da democracia e afirmou que “nossos poderes têm que ser respeitados plenamente, e nosso Brasil tem que manter o estado democrático de direito”.

“Ato como esse de Brasília não é manifestação. Isso é terrorismo e vandalismo. Os envolvidos e financiadores têm que ser punidos severamente. Nossa democracia tem que ser respeitada. Fico triste com esse acontecimento, pois nossos poderes têm que ser respeitados plenamente, e nosso Brasil tem que manter o estado democrático de direito”, destacou o vereador.

A invasão

Neste domingo (8), um grupo de terroristas se dirigiu até a Praça dos Três Poderes, em Brasília, e invadiu o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional.

No local, os golpistas depredaram os prédios, destruindo móveis e obras de arte, além de defecarem e urinarem em vários pontos dos prédios.

