Nova Lei do vereador Francisco proíbe fogos de artifício na capital

O Projeto de Lei do vereador Veterinário Francisco (PSB), que proíbe fogos sonoros foi aprovado na Câmara Municipal nesta terça-feira (6). O parlamentar comemorou a aprovação que visa a proteção do animal.

"Recebemos muitos apelos em nosso gabinete para que agíssemos nesse sentido, pois enquanto alguns se divertem com o barulho dos estampidos, vemos o verdadeiro pesadelo que sofrem os animais domésticos e aves, que possuem audição até 40 vezes mais sensível que a nossa", pontuou o vereador.

Segundo ele, alguns animais chegam a ficar tão desorientados que ocorrem fugas, atropelamentos, quedas de janelas, automutilação, podendo em alguns casos chegar ao óbito. O autor do projeto lembra também que os animais na serão os únicos beneficiados com a nova lei. “Todas as famílias que sofrem os danos dos fogos sonoros, agora podem respirar mais aliviadas tendo sua tranquilidade e bem-estar garantidos", ressaltou.

"A beleza dos fogos é bem-vinda. A lei vem apenas fortalecer a consciência coletiva e assegurar a convivência em sociedade com harmonia e respeito à vida", acrescentou.

Apoio

O projeto obteve o apoio de pesquisadores como Simone Mamede, fundadora do Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo que realizou, entre 2016 e 2019, um estudo do impacto da queima de fogos nas festas de final de ano na região do Parque das Nações Indígenas e altos da Avenida Afonso Pena. De acordo com Mamede, os resultados foram assustadores: "Durante as últimas duas viradas de ano, encontramos aves mortas, como rolinhas, bem-te-vi, avoante e suiriri".

Leis da mesma natureza já foram criadas em diversas cidades Brasileiras, tais como Santos, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Araraquara, Londrina e Curitiba.

Com maior proteção à vida silvestre das aves, o turismo e economia de Campo Grande também lucram. Atualmente a cidade é conhecida como a Capital da Observação de Aves, com 30 pontos de observação, segundo a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).

