Novo faz “vestibular” e PSD convoca convenção

Nesta semana, dois partidos anunciaram eventos que devem influenciar nas eleições 2020. O Novo, abriu processo seletivo para a escolha de futuros postulantes ao cargo de prefeito em Campo Grande. Já o Partido Social Democrático (PSD), partido do prefeito Marquinhos Trad, realiza no dia 18 de maio, a convenção municipal para escolha da diretoria.



De acordo com o presidente do Diretório Estadual do Novo em Mato Grosso do Sul, Rafael Rosso, o edital prevê um total de três etapas, as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas somente pelo site até o dia 15 de outubro de 2019. “Sabemos da dificuldade que é trazer uma pessoa com esse perfil à política atual. É preciso alguém com coragem e disposição para mudar os rumos de Campo Grande”.



Em relação ao PSD, o partido com chapa única inscrita para a direção municipal, apresenta Antônio Lacerda, secretário de Governo da prefeitura da capital para presidente e de Robison Gatti, como vice. O mandato é de dois anos.



A eleição está prevista para ocorrer entre 8h e 11h na sede do PSD, localizado na rua 15 de novembro, 2.322.

