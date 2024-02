O peso de Tereza junto a Bolsonaro

De tudo o que se viu nos últimos sete dias na política da Capital entre idas e vindas da posição do ex-presidente Jair Bolsonaro na sucessão de Campo Grande, uma coisa pode ficar clara, a senadora Tereza Cristina tem mais

peso junto ao ex-mandatário que toda a cúpula do partido bolsonarista.

Ela conseguiu enterrar o projeto de candidatura própria que tinha Marcos Pollon, Capitão Contar e João Henrique Catan como participes. Mais que isso, fez Jair dar um passo atrás após anunciar em uma

entrevista à Rádio Difusora que citou o deputado João Henrique como possível candidato.

A prefeita Adriane Lopes seguiu o caminho correto em suas conversas, gastou tempo com quem tinha poder de lhe garantir o apoiamento que buscava. Na política existem protagonistas e coadjuvantes e nesse episódio os papéis ficaram clarividentes.

