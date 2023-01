O tamanho do PT

O apoio dado pelo PT ao governador eleito Eduardo Riedel no segundo turno sempre foi tido como decisivo. A decisão já explicitada alguns dias atrás no entanto, que o partido não teria o comando de uma secretária, chegou a ser vista como desprestígio à legenda e ensejou inclusive reclamações públicas do deputado estadual Zeca do PT, uma das lideranças da esquerda no estado.

Em reunião realizada hoje, porém, ficou acertado o tamanho da participação do PT no governo MS. Serão oito subsecretarias dentro da pasta de cultura:

1) Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial;

2) Pessoa Idosa;

3) Mulheres;

4) Populações Indígenas;

5 ) Juventude;

6) LGBTQIA+;

7) Assuntos Comunitários;

8) Pessoas com Deficiência.

Além disso, o comando da Agraer e a secretaria executiva de agricultura familiar, ancorado na secretaria de Produção. Sem assento no secretariado, os petistas terão espaços que tem capilaridade para se fazer política.

