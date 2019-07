Odilon Junior diz que pai quer “apenas respirar outros ares”

O juiz aposentado Odilon de Oliveira entrou com pedido de desfiliação do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e deve comunicar a direção nacional da sigla sobre sua decisão nesta segunda-feira (15).

A redação do JD1 Notícias tentou falar com o juiz aposentado sobre o motivo de sua saída, mas não houve êxito. Seu filho, o vereador Odilon de Oliveira Júnior, disse que o pai “quer apenas respirar outros ares”. Segundo Odilon Júnior, ainda não há decisão sobre qual partido ele deve seguir ou se vai disputar algum cargo nas eleições municipais de 2020.

O presidente regional do PDT, deputado Dagoberto Nogueira, disse que respeita a decisão de Odilon. “Ele não tem a formação ideológica do PDT, então, ele tem que buscar um partido que se encaixe. Exemplo, durante a campanha, apoiou o Bolsonaro. Não adianta a permanência dele, ele tem que buscar um partido de direita, um partido que identifique mais com as causas dele”, disse.

Odilon de Oliveira foi candidato a governador de Mato Grosso do Sul em 2018 e foi para o segundo turno, com o governador Reinaldo Azambuja. Ele obteve 616.422 votos.

