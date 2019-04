Odilon Júnior passa a ser relator da LDO 2020

Saiba Mais Geral Aprovada versão final do Plano Diretor; conheça o texto completo

O vereador Odilon de Oliveira assume nesta terça-feira (23) a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de Campo Grande.

A nomeação para a função foi assinada, e deve ser anunciada na próxima sessão, pelo presidente da Câmara Professor João Rocha.

Odilon Júnior, que é vice-presidente da Comissão de Finanças, falou ao JD1 Notícias sobre a nova função na Casa de Leis. “A principal função do relator é analisar os projetos e organizar as emendas que vão ser votadas pelos colegas, o primeiro passo é conversar com a equipe técnica de finanças da prefeitura para alinhar os posicionamentos, abrir prazo para emendas e análises para fechar o relatório”, explicou o parlamentar.

A primeira medida anunciada pelo vereador é uma audiência pública marcada para ocorrer no dia 29 de abril, às 8h no plenário Oliva Enciso na Câmara Municipal de Campo Grande. O secretário municipal de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, deve participar para conversar sobre as principais demandas da cidade no calendário 2020.

