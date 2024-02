"Palavra final é do Pollon", diz João Henrique sobre candidatura

Durante o evento do PL (Partido Liberal) voltado para as mulheres em Mato Grosso do Sul, o deputado estadual, João Henrique Catan, comentou sobre a polêmica do possível apoio de Bolsonaro a candidatura de Adriane Lopes para as eleições de 2024.

“Falamos com o presidente nacional do partido e com Bolsonaro, mas a palavra final é do nosso deputado federal, Marcos Polon, que é o responsável por colocar, insistir e persistir para que o partido tenha uma candidatura própria de direita”, disse Catan.

Em continuação, o deputado disse se sentir honrado por ter sido escolhido de maneira espontânea para ser o ‘candidato de Bolsonaro’ em Campo Grande. “Me sinto feliz e honrado, o ex-presidente Bolsonaro expressou generosamente, voluntariamente, espontaneamente o nome do candidato dele para a prefeitura. E até agora ele não disse outro nome, ele disse a vontade dele: Se Deus quiser, o nosso candidato será o João Henrique Catan”.

Para Catan, a política é como um jogo de futebol, pois o jogo só termina quando acaba e é necessário estar preparado para o apito final.

