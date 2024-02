Parlamentares bolsonaristas são barrados em comício na Av. Paulista

Pedro Molina, com informações do UOL atualizado em 29/02/2024 às 18h07

Alguns parlamentares bolsonaristas foram barrados de participarem do trio onde estava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no ato do último domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo.

Uma das críticas feitas pelos parlamentares, que se classificaram como “enfrentadores diários" do governo Lula, foi o fato do ex-presidente ter se cercado de antigos aliados durante o ato, como ex-ministros que não estão com mandatos e pessoas que até pouco tempo eram críticas do bolsonarismo.

Para poderem entrar no trio, que tinha limite de convidados, era necessário que os parlamentares estivessem portando pulseiras VIP, distribuídas ao longo da semana anterior ao ato pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Alguns dos parlamentares chegaram a tentar forçar a entrada no trio, mas tomaram bronca do organizador do evento, o pastor Silas Malafaia.

Barrados de entrarem no trio de seu “guru”, restou aos parlamentares seguirem para um outro veículo secundário, onde não houve discurso e que chamou menos atenção. Alguns até mesmo optaram por não subirem no veículo e ficaram no chão, onde havia uma área reservada para assessores.

Confira alguns dos parlamentares barrados:

Carla Zambelli (PL-SP) - segunda deputada mais votada em São Paulo;

Ricardo Salles (PL-SP) - quarto deputado mais votado em São Paulo;

Osmar Terra (MDB-RS) - ministro da Cidadania no governo passado;

Mário Frias (PL-SP) - secretário especial da Cultura no governo passado;

General Pazuello (PL-RJ) - secretário de Estudos Estratégicos durante o governo passado;

Bia Kicis (PL-DF) - líder da minoria na Câmara.

