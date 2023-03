Paulo Corrêa quer aprimorar parceria por energia fotovoltaica

O 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), quer aprimorar uma parceria com a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), para elaborar um projeto de uso de energia fotovoltaica na Casa de Leis, buscando melhores práticas ambientais, sociais e de governança - no dia a dia do Parlamento.

“Na Casa de Leis, nosso grande “cliente” é o cidadão sul-mato-grossense, que tem nos exigido posturas cada vez mais sustentáveis, responsáveis e transparentes, portanto esses princípios têm que ser nosso norte na tomada de decisões porque geram grande impacto na vida das pessoas”, pontua Paulo Corrêa.

O presidente da Fiems ainda adiantou que até o mês maio, quando se comemora o Mês da Indústria, a Federação das Indústrias deverá lançar programas que vão atender o objetivo da lei estadual de neutralização de carbono até 2030.

“Essa é uma lei estadual e um compromisso que foi assumido na COP23. Nesse contexto, nós da indústria estamos preparando projetos dentro dos pilares de ESG envolvendo várias áreas, inclusive energia fotovoltaica, hidrogênio verde. São programas de responsabilidade social e ambiental”, conclui.

