Paulo CorrÃªa quer substituir pontes de madeira por concreto em Coronel Sapucaia

Para substituir pontes de madeira em Coronel Sapucaia, o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) solicitou ao Governo do Estado a construção de três pontes de concreto no município.

Em busca por mais obras estruturantes para os 79 municípios, a solicitação do deputado foi apresentada na sessão ordinária da última terça-feira (28), e contempla a substituição das pontes de madeira sobre o Rio Iguatemi e Córregos Boi Jaguá e Barrinha (afluente do Rio Jogui).

No pedido, Paulo Corrêa cita a importância logística das pontes, tanto para o escoamento da produção agropecuária quanto para o transporte escolar e trânsito dos moradores.

Com articulação do deputado e do prefeito de Coronel Sapucaia, Rudi Paetzold, a indicação foi encaminhada ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo.

