Paulo Duarte irá compor comissão que analisará déficit do MSPREV

O deputado estadual Paulo Duarte (PSB) foi designado, durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (3), como um dos quatro integrantes da Comissão Temporária de representação para Monitoramento e Acompanhamento do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (MSPREV).

A comissão foi criada pelo Ato 68 de 2024 e realizará estudos, pesquisas e análises atuariais para monitorar o déficit previdenciário, além de ter autoridade para propor medidas de reforma, ajustes legislativos e políticas públicas voltadas para a redução do déficit atuarial e promover audiências públicas, seminários e outros eventos.

Os parlamentares também deverão acompanhar a execução orçamentária do fundo previdenciário, requisitar documentos para análise de projeções futuras e elaborar relatórios para o aprimoramento das políticas previdenciárias.

“O que foi feito ao criar essa comissão da qual faço parte é que esse assunto deixa de ser, a partir de agora, graças à manifestação de vocês [aposentados], um assunto exclusivamente tratado pela Agência Estadual de Previdência, que continua sendo a gestora e vai tratar de forma administrativa a previdência, mas a discussão passa a ser uma discussão de Estado, da Assembleia e do Governo. Hoje é o início dessa discussão que, com certeza, chegará a bom termo graças à participação livre, democrática e soberana de vocês”, afirmou o deputado sobre a comissão.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também