Pesquisa mostra avaliação do governo Lula

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou nesta quinta-feira (6) a pesquisa Radar Febraban, em que mostrou a avaliação do governo federal. O levantamento foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPEPE), e ouviu 2.000 entrevistados, entre os dias 22 e 29 de junho.

Segundo a pesquisa, 51% dos entrevistados aprovam a gestão do presidente Lula, enquanto 40% desaprova. Dos entrevistados, 9% não responderam ou não sabiam responder.

Já na avaliação de governo, 38% dos entrevistados classificaram a gestão como ótima ou boa, 31% como regular, e 27% como ruim ou péssima. No total, 4% dos ouvidos para a pesquisa não souberam ou não quiseram responder.

Quando questionados sobre suas expectativas, 51% afirmaram que tem uma expectativa ótima ou boa sobre o governo, enquanto 27% expressaram expectativas ruins ou péssimas para o primeiro ano do governo, e 19% demonstraram uma expectativa regular. Um total de 3% dos entrevistados não soube ou preferiu não responder à pergunta.

Economia

A pesquisa também avaliou o cenário econômico atual em relação à percepção da evolução do país em 2023 e expectativa com relação ao país até o final do ano.

Quando questionados se achavam que o Brasil está melhor que em 2022, 41% dos entrevistados afirmaram que o país está melhor, enquanto 33% afirmaram que está igual e 24% disse que situação nacional está pior que em relação ao ano passado. Dos entrevistados, 2% não souberam ou não responderam à pergunta.

Já quando perguntados se o Brasil irá melhorar neste ano, 53% acredita que sim, enquanto 24% acha que ele irá piorar, e 21% acredita que ele ficará igual. Um total de 3% dos entrevistados não soube ou não quis responder.

A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.

