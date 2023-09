Pesquisa Ranking mostra intenções de votos para Prefeitura de Campo Grande

Faltando mais de um ano para as eleições, as articulações começam a ser feitas e a população já tem suas escolhas, mesmo antes de começar o período eleitoral. Para a Prefeitura de Campo Grande, cenário parece equilibrado com ex-governador liderando.

O Instituto Ranking realizou uma pesquisa entre os dias 10 e 16 de setembro com 2 mil eleitores. No levantamento espontâneo, onde o entrevistado escolhe um candidato aleatoriamente, André Puccinelli (MDB) aparece com 10% dos votos, Rose Modesto (União Brasil) com 7,10%, o deputado estadual Lucas de Lima (PDT) fica logo atrás com 6,50% dos votos.

A atual prefeita de Campo grande, Adriane Lopes (PP), aparece em 4°, com 6% das intenções de voto, na frente de Beto Pereira (PSDB) que tem 4,20%. Nessa lista ainda aparecem em ordem: o ex-governador Reinaldo Azambuja, Capitão Contar, Coronel David, Camila jará, Pedrossian neto, Beto Figueiró, Marcos Pollon, Marcio Fernandes, o ex-ministro Mandetta e Rodrigo Lins.

Na pesquisa estimulada, a ordem dos candidatos se mantém e André Puccinelli aparece com 15,20% das intenções de voto, Rose Modesto com 12,05%, Lucas de Lima 10,30%, Adriane Lopes 9,10% e Beto Pereira com 7,20%. Veja os números.

A amostra do Instituto Ranking de Pesquisa atinge um grau de confiança de 95% e a margem de erro máxima esmada foi de 2.75%, para mais ou para menos.

