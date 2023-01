Petrobras define presidente interino até posse de escolhido de Lula

Após a renúncia do então presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade o Conselho de Administração da companhia petrolífera definiu o nome de João Henrique Rittershaussen como o próximo presidente da empresa, de forma interina. De acordo com informações do Jornal Metrópoles, a decisão já foi tomada e deve ser anunciada oficialmente ainda hoje.

Rittershaussen é o atual diretor executivo de Desenvolvimento da Produção da companhia. Ele ficará no cargo até que o futuro presidente da Petrobras, o senador Jean Paul Prates (PT-RN), escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assuma o posto. Prates precisa ter o nome chancelado pelo Conselho de Administração. O processo deve ser concluído em até 30 dias.

Rittershaussen é graduado em Engenharia Elétrica, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e em Engenharia de Petróleo, pela Petrobras, com MBA em Gestão de Negócios, pela Coppead (UFRJ), e Advanced Management Program, pela Insead (Institut Européen d’Administration des Affaires), da França.

Ele atua na Petrobras há mais de 30 anos e ocupou diversas funções gerenciais no segmento de E&P e Suprimentos.

Caio Paes de Andrade já havia comunicado ao conselho seu pedido de renúncia. Ele aceitou um convite do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e assumirá um cargo na gestão estadual paulista.

