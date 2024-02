PF deve ouvir Bolsonaro sobre suposto plano de golpe apenas no 2º semestre

A Polícia Federal (PF) tem planos de ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em investigação que apura uma organização criminosa que atuou em uma suposta tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, apenas no segundo semestre deste ano.

Se espera que o ex-presidente preste o seu depoimento antes da conclusão das apurações no âmbito da Operação Tempus Veritatis, deflagrada na última quinta-feira (8), que resultou na apreensão do passaporte de Bolsonaro.

A previsão de encerramento da operação é para novembro, o que deve fazer com que a PF convoque Bolsonaro em meados de julho.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também