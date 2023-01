PGR denuncia Carla Zambelli por porte ilegal de arma

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou uma denúncia contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo por conta do episódio em que perseguiu, armada, um homem em São Paulo.

A PGR solicitou ao ministro Gilmar Mendes a decretação da pena de perdimento da arma de fogo e o cancelamento definitivo do porte de arma da deputada bolsonarista. Denúncia também pede que Zambelli seja multada em R$ 100 mil por danos morais.

Na data, a deputada violou uma resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2021, que determinou que colecionadores, atiradores e caçadores são proibidos de portar qualquer arma de fogo no dia das eleições, nas 24h que antecedem o pleito e nas 24h que o sucedem.

A defesa de Zambelli alega que a o porte de arma da parlamentar é federal e não de CACs, que foram os alvos da determinação do TSE.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também