PL de R$ 60 milhões à Cassems é aprovado na Assembleia

Saiba Mais Política Aporte financeiro à Cassems será votado em redação final na Assembleia

Os deputados votaram quatro matérias na sessão ordinária desta terça-feira (5), na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). Três projetos são de autoria do Poder Executivo, dentre elas está o auxílio à Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul).

Por ter sofrido emenda, o Projeto de Lei 245/2023, do Poder Executivo precisou ser votado em redação final. A proposta autoriza a concessão de subvenções à Cassems, no valor de 60 milhões, que serão repassados em duas parcelas, neste ano e em 2024 – saiba mais aqui. Por maioria de votos, a proposta foi aprovada e segue para sanção governamental.

A emenda impõe que para o devido pagamento, a Cassems deverá fazer a prestação de contas correspondente ao valor destinado por esta Lei, com a publicidade de todos os contratos e a devida prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e à ALEMS.

Discussão única

Além das propostas do Poder Executivo, os parlamentares ainda aprovaram, por maioria, o Projeto de Resolução 27/2023, de autoria do deputado Marcio Fernandes (MDB), que concede Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense a Michel Temer (MDB).

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Saiba Mais Política Aporte financeiro à Cassems será votado em redação final na Assembleia

Deixe seu Comentário

Leia Também