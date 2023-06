PL para inclusão de pessoas com Síndrome de Down vai para última votação

Na Ordem do Dia desta quinta-feira (22), na Assembleia Legislativa de MS, os deputados devem votar a redação final da proposta que visa à inclusão de pessoas com Síndrome de Down e quatro projetos do Ministério Público Estadual (MPE-MS).

De autoria do deputado Lidio Lopes (Patriota), o Projeto de Lei 70/2023 foi aprovado na sessão dessa quarta-feira (21) em segunda discussão, mas sofreu uma emenda e está na pauta para ter o texto final votado. A proposição institui a Política Estadual de Orientação sobre Síndrome de Down, que tem como princípios a compreensão, o apoio, a educação, a saúde, a qualidade de vida, o trabalho e o combate ao preconceito em relação às pessoas com Síndrome de Down, aos seus familiares, aos educadores e aos profissionais de saúde.

Em primeira discussão, estão pautados quatro projetos do MPE-MS. Uma delas é o Projeto de Lei Complementar 07/2023, que “reclassifica as Promotorias de Justiça, readequando as nomenclaturas das entrâncias”. Também “altera o prazo para que o membro ministerial entre em exercício e para que requeira sua inscrição para concorrer à promoção na carreira”.

Também deve ser votado o Projeto de Lei 152/2023, que altera a Lei 4.134/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do MPE-MS. O objetivo é prever “a indenização por magistério aos servidores atuantes na Escola Superior do Ministério Público”.

Está ainda pautado o Projeto de Lei 153/2023, que muda a Lei 3.188/2006, que trata sobre o subsídio dos membros do MPE-MS. Está também prevista a votação do Projeto de Lei 154/2023, que altera o Anexo VI da Lei 4.134/2011, para criar 12 cargos de assessor jurídico.

Serviço

As sessões são realizadas no Plenário Júlio Maia, a partir das 9h, e podem ser acompanhadas pela transmissão ao vivo dos canais oficiais da Casa de Leis .

