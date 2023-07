Poderes prestarão contas das metas fiscais em audiência na Assembleia

Para demonstração do cumprimento das metas fiscais dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza na quarta-feira (12), às 14h uma audiência pública para a prestação de contas.

O evento será no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, por proposição do presidente da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária, deputado Neno Razuk (PL). A audiência é aberta ao público e será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Casa de Leis.

Uma das funções da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária é o acompanhamento e fiscalização orçamentária das contas do Poderes. O grupo de trabalho também examina e emite pareceres sobre projetos relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual, créditos adicionais e suas emendas, e ainda analisa e emite pareceres sobre os planos e programas estaduais, regionais e setoriais.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também