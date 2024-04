Políticos de direita de Mato Grosso do Sul comparecem em ato de Bolsonaro no Rio

Aconteceu neste domingo (21), na orla de Copacabana no Rio de Janeiro, a manifestação dos aliados do ex-presidente da República Jair Bolsonaro.



Na ocasião houve discursos a favor de Bolsonaro, do dono da rede social X (ex-Twitter), Elon Musk, e da liberdade de expressão, além de criticarem veículos de imprensa, o atual governo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e as investigações em relação à tentativa de golpe de Estado.



E autoridades políticas sul-mato-grossenses de direita apoiadores de Bolsonaro estiveram em peso. Os deputados Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon, presidente do PL em MS, estiveram no ato, assim como a prefeita Adriane Lopes, o deputado estadual João Henrique Catan e o dito pré-candidato do PL à prefeitura de Campo Grande, ex-deputado Rafael Tavares.



Além deles, a senadora Tereza Cristina e o deputado estadual Coronel David, apesar de não estar confirmado se foram ou não, publicaram em suas redes sociais o apoio à manifestação.



"Unidos pelo bem das nossas famílias e pela Pátria, fortalecendo a direita em nosso país", publicou em suas redes sociais, a prefeita Adriane Lopes, cotada por Tereza Cristina para ser aposta de Bolsonaro nas eleições em Campo Grande.



Para os manifestantes que estavam em Copacabana, o ex-presidente se defendeu de suposto envolvimento na elaboração da chamada minuta do golpe.



“Nunca jogamos fora das quatro linhas. Alguém já viu essa minuta de golpe? Quando se fala em estado de sítio, é uma proposta que o presidente, dentro de suas atribuições constitucionais, pode submeter ao parlamento brasileiro. O presidente não baixa decreto nenhum. Só baixa decreto depois que o parlamento der o sinal verde”, disse Bolsonaro neste domingo.



Bolsonaro também defendeu os manifestantes presos durante os atos de 8 de janeiro.

