Portela de MS aparece em relatório da PF sobre golpe

A Polícia Federal identificou Aparecido Andrade Portela, o "Tenente Portela", suplente da senadora Tereza Cristina (PP-MS), como intermediário entre o governo Bolsonaro e financiadores de atos antidemocráticos.

Amigo de Bolsonaro desde os anos 1970, Portela visitou o ex-presidente ao menos 13 vezes em dezembro de 2022. Ele usava o termo "churrasco" como codinome para o golpe, segundo mensagens enviadas a Mauro Cid.

Após os atos de 8 de janeiro, Portela mostrou preocupação com a identificação de participantes de Mato Grosso do Sul e com a devolução de recursos a financiadores. A PF concluiu que ele foi peça-chave na organização financeira das ações.

Portela não respondeu à reportagem até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto; O envolvimento de Portela é detalhado a partir da página 721 do documento.

