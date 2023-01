PP tem tarde de adesões

O Partido Progressistas (PP) começou o ano com adesões, e recebeu hoje mais 16 filiados à sigla, entre eles os prefeitos de Aparecida do Taboado, José Natan de Paula Dias, e de Inocência, Antonio Ângelo Garcia dos Santos.

Com isso, o número total de alcaides na sigla em Mato Grosso do Sul passa para 21. Além dos prefeitos, secretários municipais e outras lideranças também se filiaram ao partido.

A reunião de contou com a presença da senadora Tereza Cristina, presidente do PP no Estado, que agradeceu a confiança no partido e destacou a importância de um trabalho cooperativo pelo desenvolvimento do Mato Grosso do Sul.

“Essa reunião também serviu como uma conversa da senadora Tereza Cristina e o deputado Luiz Ovando com os nossos filiados, incluindo os dois prefeitos e os 14 secretários de municípios cujo os prefeitos já tem filiação ao partido”, explicou Marco Aurélio Santullo, diretor-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).

Com as filiações, a sigla contará com 21 prefeitos, 10 vice-prefeitos, 78 vereadores, os deputados Estaduais Londres Machado e Gerson Claro, o deputado federal Dr. Luiz Ovando, o vice-Governador José Barbosinha, o diretor da Funtrab, Marco Santullo, e a Senadora Tereza Cristina.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também