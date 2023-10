Prefeita irá ajudar cerca de 70 famílias da Comunidade Homex após vendaval

A ‘força tarefa’ da prefeitura de Campo Grande e da Defesa Civil, para a restauração da cidade após a tempestade que atingiu a Capital no começo da tarde de ontem (19), já atendeu mais de 57 solicitações. Além disso, a Comunidade Homex acabou sendo muito afetada pelo vendável e cerca de 70 famílias irão receber o auxilio das equipes.

Na manhã desta sexta-feira (20), a prefeita Adriane Lopes disse durante coletiva à imprensa que atualmente 22 máquinas, mais de 23 caminhões e 420 homens divididos em equipes estão trabalhando por todas as sete regiões da cidade. Além disso, a chefe do executivo municipal fez um alerta a população campo-grandense.

“Muitas árvores estão energizadas, então a gente pede para que a população não tente desobstruir nenhuma via e nem tente trabalhar, ou fazer qualquer ação porque o risco é muito grande. Ao ver árvores e fios caídos, acionem os serviços porque as equipes técnicas estão a postos para atender”, disse.

Fora as árvores, cerca de 87 semáforos foram danificados pelo vendaval. Os danos a estruturas públicas também foram registrados, sendo 12 escolas, seis unidades de saúde e duas unidades de assistência social que foram atingidas por destelhamento, queda de árvore e outras avarias.

A prioridade dos serviços de recuperação está sendo em vias rápidas e os acessos aos bairros, dando uma atenção redobrada a danos maiores e avaliando algumas outras situações.

No caso de emergência, a população poderá acionar a Defesa Civil no 199, Guarda Civil Metropolitana no 153 ou o Corpo de Bombeiros no 193.

