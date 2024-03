PresidÃªncia irÃ¡ reformar Planalto, Alvorada, Granda do Torto e outros imÃ³veis

A Presidência da República irá reformar os prédios do Palácio do Planalto e edifícios anexos, Palácio da Alvorada, Palácio do Jaburu, Granja do Torto e 80 imóveis funcionais, com as revitalizações saindo por cerca de R$ 20 milhões.

Na licitação, aberta pela Secretaria de Administração da Presidência, está prevista a contratação de serviços de engenharia não atendidos em outros editais, e cita a antiguidade dos prédios em questão, alguns deles classificados como Patrimônio Cultural.

“A grande maioria das edificações foram construídas há mais de 60 (sessenta) anos, sofrendo desgastes recorrentes e imprevisíveis, o que os tornam suscetíveis a constantes e imediatas intervenções de serviços de engenharia. Para preservar a respectiva destinação e garantir que permaneçam operacionais para, dentre outros, receber Chefes de Estados, reuniões institucionais, visitações públicas, e não menos importante, garantir que a funcionalidade perene desses aparelhos institucionais alcance por muitos anos as gerações futuras, com pleno funcionamento, são necessárias intervenções frequentes não abrangidas pelos contratos continuados de serviços de engenharia”, diz o edital.

A empresa vencedora da licitação deverá realizar os serviços sob demanda, à medida que os reparos sejam verificados.

