JD1TV: Primeiros 100 dias foram para "estruturar", dizÂ Riedel

Ainda durante o período eleitoral, o governador Eduardo Riedel citou a importância dos 100 primeiros dias para uma gestão, e destacou que esse período é essencial para consolidar os trabalhos a serem feitos pelos próximos 4 anos.

Na tarde desta quinta-feira (23), após evento que marcou a concessão da MS-112 e trechos da BR- 158 e BR-436, Riedel falou com a imprensa, e ao ser questionado pela reportagem do JD1 sobre lançamentos de obras e programas para registrar os 100 dias de seu mandato, o governador afirmou que o período foi essencial para estruturar o governo e colocar as secretarias “nos eixos”.

“É reforçar um pouco daquela estratégia que eu falei em campanha, mostrar o rumo do Mato Grosso do Sul, já com situações concretas, realizadas e em desenvolvimento para que a gente possa reforçar nosso compromisso com Mato Grosso do Sul”, afirmou Riedel.

Confira a fala do governador:

