Projeto de Lei deixado por Amarildo Cruz será votado na Assembleia

Nesta terça-feira (21), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, durante Sessão Solene, o Deputado Pedro Kemp apresentou um projeto de lei criado por Amarildo antes de falecer; o PL tem como finalidade a preservação do pantanal e contenção da pecuária e expansão das lavouras na região. Além disso, parlamentares aproveitaram sessão para prestarem as últimas homenagens ao deputado que morreu na última sexta-feira.

Em áudio divulgado por Kemp, Amarildo falava do projeto e pedia para o parlamentar pesquisar mais sobre o assunto. Ainda no áudio, Amarildo disse que em seu primeiro mandato havia feito uma solicitação de um projeto bem parecido, mas que até o presente dia não tinha sido aprovado.

Pedro falou sobre a perda repentina de Amarildo Cruz, segundo ele é muito difícil entender a morte e que Amarildo se preocupava muito com as pessoas mais humildes, com os trabalhadores rurais e que tinha um trabalho muito forte com o meio ambiente. "Amarildo deixou um legado e um exemplo de homem a ser seguido e que sempre era um homem muito presente na Assembleia", afirmou Pedro Kemp, que entrou como coautor do projeto.

Lídio Lopes também prestou homenagem. Emocionado, disse que muitas vezes discutiram projetos sobre meio ambiente e que tinham várias viagens programadas no Estado. "Perde MS, perde a ALEMS, perdemos um grande companheiro e um grande amigo", declarou Lídio.

Junior Mochi disse que teve a honra de estar ao lado do Amarildo desde o primeiro mandato e que tiveram uma relação não só de trabalho, mas de amigos. O presidente da ALEMS, Gerson Claro agradeceu a todos da Casa de Leis que prestaram homenagem ao Amarildo e à organização feita por todos os funcionários no dia do funeral.

