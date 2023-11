Projeto de lei quer implementar "Programa de Horta Escolar" em escolas da Capital

Um projeto de lei, intitulado "Programa de Horta Escolar", quer criar canteiros de hortaliças e legumes em escolas municipais de Campo Grande que ofereçam contraturno escolar.

O programa, proposto pelo vereador Claudinho Serra (PSDB) tem como principal propósito integrar educação e meio ambiente. A ideia é transformar os estabelecimentos municipais de ensino em espaços dinâmicos, onde estudantes possam participar ativamente do cultivo de hortaliças e legumes.

De acordo com a proposta, o programa consistirá em atividades pedagógicas teóricas e práticas, supervisionadas por profissionais com expertise na área agrícola. Estas atividades contarão com a colaboração de voluntários da comunidade escolar, proporcionando aos alunos uma experiência completa desde o plantio até o preparo de pratos diversos.

"O projeto propõe o estímulo à alimentação saudável entre os alunos e suas famílias e valoriza a produção local de nosso município, para que os estudantes entendam do processo de produção e fortaleçam a agricultura familiar", explica Claudinho.

A proposta contará com o apoio da Administração Municipal, que se compromete a fornecer orientação técnica, equipamentos, adubos e sementes para o desenvolvimento das hortas. Além disso, prevê a possibilidade de firmar convênios com organismos estaduais ou federais e instituições de ensino superior.

