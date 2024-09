Projeto que agiliza licitações está na Assembleia

Começou a tramitar nesta terça-feira (24), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o projeto apresentado pelo Governo do Estado que abre possibilidade de mudança nas fases de licitações de obras.

Para o presidente da Alems, Gerson Claro, a proposta reflete uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que considerou constitucional as leis estaduais e municipais que permitem a antecipação da fase de habilitação das empresas.

“Está alteração será uma espécie de vacina, para evitar que empresas sem capacidade econômica e habilitação técnica, apresentam orçamentos irreais, apresentam os preços mais baixos e acabam desabilitadas na fase de seguinte, que é o da habilitação”, explicou o deputado.

O projeto prevê que o processo de habilitação das empresas participantes das licitações passa a anteceder a apresentação das propostas com planilhas, orçamentos e dos lances, no caso de o certame ser na modalidade eletrônica.

A habilitação abrange a apresentação da documentação exigida, incluindo certidões, e comprovação da habilitação e capacidade técnica para executar o serviço ou fornecer o produto licitado.

O texto também prevê a possibilidade, mediante justificativa e previsão no edital, de que as fases de apresentação de propostas e julgamento ocorram antes da habilitação.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também