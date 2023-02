Projeto quer transformar Pelé em herói do Brasil

Um projeto que tramita no Congresso Nacional, de autoria do deputado federal Dr. Mário Heringer (PDT-MG), pretende dar o título de herói nacional para o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que morreu em 29 de dezembro aos 82 anos.

“Pelé fez tudo o que fez com orgulho de ser brasileiro, levando nosso nome, nossas cores, nosso jeito de ser para onde foi”, afirmou o parlamentar. “Edson Arantes do Nascimento se foi, como ele próprio tinha fé, de volta aos braços do Pai, mas Pelé segue conosco, imortal, lendário, majestoso. Pelé jamais morrerá, porque homens de sua magnitude são eternos”, completou o deputado.

Caso o projeto seja aprovado, o ex-craque da Seleção Brasileira, considerado por muitos como o melhor jogador de futebol da história, seria incluso no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, seria imortalizado ao lado de nomes como Tiradentes, Heitor Villa-Lobos, Getúlio Vargas, Machado de Assis, entre outros.

O livro se encontra no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes.

O projeto deverá tramitar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

