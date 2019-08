PSL reúne militantes em campanha de filiação

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Centenas de pessoas participaram da Campanha Nacional de Filiação do Partido Social Liberal (PSL) realizada em diversas cidades de Mato Grosso do Sul no sábado (17).

O presidente do PSL e o deputado estadual Capitão Contar (PSL), prestigiou o evento em Campo Grande e em Três Lagoas.

Na Capital, campanha contou com a presença dos deputados federais Dr. Luiz Ovando e Loester Trutis; e do segundo suplente da senadora de Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke, Danny Fabrício.

Durante o evento, o parlamentar estadual destacou "a cada dois anos temos que limpar esses corruptos da política, que não ajudam nosso país a progredir. Isso é a missão que cada um de vocês estão tendo ao assinar essa filiação. Um compromisso para construir um novo Brasil".

O deputado federal, Loester Trutis, também discursou dizendo, "o PSL é o partido da família tradicional brasileira. Este é o nosso partido, que se preocupa com a educação do seu filho, o remédio no posto de saúde e a segurança com firmeza".

A suplente da senadora lembrou da importância do alinhamento com o executivo federal. "Temos que nos unir e fazer do nosso partido cada vez mais forte e transparente. Para isso, temos que respeitar regras e condutas".

