PSOL pede ao STF que redes sociais de Bolsonaro sejam suspensas

Deputados do PSOL entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão das redes sociais do ex-presidente Bolsonaro após veiculação de vídeo contestando o resultado das eleições de 2022, onde foi derrotado na corrida presidencial por Lula no 2º turno.

O argumento da bancada é de que o ex-presidente tenha utilizado de suas redes sociais para fomentar movimentos golpistas, como os que ocorreram no último domingo (8) e resultaram na invasão das sedes dos Três Poderes em Brasília.

No pedido, os parlamentares pedem a quebra de sigilo telefônico e telemático do ex-presidente, busca e apreensão e provas e documentos para evitar qualquer tipo de destruição ou ocultamento de indícios criminosos, apreensão de passaporte, sua prisão preventiva e a suspensão imediata de todas as suas redes sociais.

O vídeo compartilhado pelo ex-presidente se trata de um trecho de uma entrevista com um procurador de Mato Grosso do Sul, Felipe Gimenez, onde ele afirma falsamente que não houve transparência na apuração das urnas eletrônicas e que não é possível ver a contagem dos votos, além de questionar a credibilidade das urnas eletrônicas e dizer que Lula foi “escolhido pelo STF”.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também