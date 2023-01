Recesso parlamentar é suspenso após invasões em Brasília

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), suspendeu antecipadamente suas férias na França e está voltando ao Brasil após um grupo de terroristas invadir o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília neste domingo (8).

O senador convocou extraordinariamente o Congresso Nacional para apreciar o decreto de intervenção federal no Distrito Federal, assinado pelo Presidente Lula em resposta aos atos criminosos na Capital brasileira.

“O Congresso Nacional é convocado extraordinariamente, sem pagamento de ajuda de custo, durante o prazo necessário para apreciar o Decreto nº 11.377, de 8 de janeiro de 2023, que decreta intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública, nos termos que específica”, diz o ato convocatório.

Com isso, o recesso parlamentar, que teve início dia 23 de dezembro e terminaria 1º de fevereiro, foi suspenso por tempo indeterminado, sem previsão de quando ou se será retomado.

