Riedel destaca fomento no setor habitacional com o Programa MS Moradia

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participou do lançamento do Programa MS Moradia e o Projeto Bônus Moradia nesta sexta-feira (23), em Campo Grande. Ele destacou que a ação ajuda a fomentar o setor da construção civil no estado.

“Nós falamos muito que a solução de moradia não é uma solução única. Entramos naquela discussão de que existe 70 mil unidades de deficit, de residência e não é bem assim que as coisas funcionam. Existem faixas de renda distintas, como o programa federal. Temos programas como o Lote Urbanizado junto com as prefeituras municipais. Então o fato de estarmos dando o bônus moradia incentiva o mercado privado, para que ele possa apresentar soluções a população a diversos níveis de renda”, comentou o governador.

O subsídio de até R$ 25 mil vai auxiliar o cidadão a adquirir a casa própria financiada, uma vez que o valor poderá ser destinado a entrada. Para receber o subsídio é necessário atender algumas exigências, além da renda, o beneficiário não pode ter casa própria e nem ter sido beneficiado em outro programa habitacional.

O "Bônus Moradia" vai beneficiar pessoas com renda familiar entre R$ 1,5 mil e R$ 6,5 mil, com subsídios que variam de R$ 6 mil a R$ 25 mil. A previsão é de contratação, este ano, de 2.210 unidades com custo de até R$ 208 mil. O valor dos empreendimentos varia conforme a população municipal e as regras de financiamento que podem ser a partir de R$ 142 mil.

A diretora da AGEHAB (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), Maria do Carmo, comentou que os municípios alvo programa são aqueles com mais de 30 mil habitantes, mas existem duas exceções, sendo Ribas do Rio Pardo e Inocência, que estão impactados por grandes empreendimentos. Ela destacou ainda que as inscrições já estão abertas. “Tanto o canal de inscrição, quanto para quem faz análise de crédito junto ao banco, com isso já pode ser feita a opção para utilizar a reserva do recurso para o subsídio”.

