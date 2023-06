Riedel destaca esforços de MS em se tornar Carbono Neutro em evento nacional

O governador Eduardo Riedel esteve presente, nesta segunda-feira (26), na abertura da 3ª edição do 'Sustentabilidade Capixaba’, evento realizado em Vitória, no Espirito Santo, onde destacou os esforços de Mato Grosso do Sul em se tornar “Estado Carbono Neutro” até 2030.

“Nós temos uma meta ousada de neutralizar nossas emissões em 2030. Mato Grosso do Sul é um estado que vem se aprimorando e buscando dentro da agenda do clima fazer o seu dever de casa, com educação e direcionamento das políticas públicas para uma economia de baixo carbono”, comentou o governador.

O evento teve como anfitrião o governador do Espirito Santo, Renato Casagrande, e contou com a participação do governador do Pará, Helder Barbalho.

“É uma pauta mundial, e este evento, ‘Sustentabilidade Capixaba’, busca colocar o Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e outros estados nesta pauta, para dar nossa contribuição, participar de todo debate nacional e internacional, ajudar o Governo Federal a alcançar as metas de redução das emissões e transição energética”, comentou Barbalho.

O trabalho desenvolvido em Mato Grosso do Sul, com a participação pública e privada, também foi destacado por Riedel.

“Temos três biomas que são o Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado, uma agropecuária muito forte, uma industrialização muito forte, baseada nessa matriz de produção. Com isso vem toda a nossa responsabilidade e ações neste sentido, que envolve o setor público e o setor privado. Como incentivo fiscal do setor produtivo, lastreado em boas práticas de produção, agenda da biodiversidade. Juntos, estados que tem isso como prioridade, podem fazer a diferença para o Brasil”, comentou.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Jaime Verruck, também esteve presente no evento, e relembrou as ações tomadas pelo Estado.

"Dentro do projeto da economia de baixo carbono em Mato Grosso do Sul, estamos desenvolvendo e adaptando tecnologias para a redução e mitigação das emissões de gases de efeito estufa em vários setores da economia do estado, contribuindo para atingir os objetivos do Programa Estadual de Mudanças Climáticas, o Proclima".

