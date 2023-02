Na Assembleia, Riedel fala em "atender demandas da sociedade"

Prestigiando a posse dos deputados estaduais eleitos nesta quarta-feira (1°), o governador Eduardo Riedel, destacou a atuação do Executivo em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).



“A política não pode ficar presa em torno de si própria, tem que atender as demandas da sociedade. A necessidade de crescimento não tem partido e essa união segue um propósito. Estamos satisfeitos que o consenso está sendo feito nas eleições, na Casa de Leis e no Executivo”, declarou Riedel.

O governador ressaltou ainda que o Governo estará sempre de portas abertas para os parlamentares.

Também presente no evento, o ex-governdador Reinaldo Azambuja relembrou o bom relacionamento que teve com a Assembleia. “Temos uma responsabilidade com MS, com as políticas públicas e desenvolvimento do estado, essa responsabilidade é sempre compartilhada com o Poder Legislativo e Executivo”.

O presidente da casa de leis, Paulo Corrêa (PSDB) é quem conduz a sessão solene e contará com dois parlamentares para atuarem como 1° e 2° secretário. Após a prestação do compromisso parlamentar, haverá a chamada dos eleitos e eleitas e será declarada a instalação da nova Legislatura.

Logo após, haverá a eleição da Mesa Diretora feita por meio de votação nominal e aberta. Assista ao vivo:

