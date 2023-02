Riedel diz que ordem e segurança serão mantidas em MS

O governador Eduardo Riedel disse durante a posse do Conselho Superior da Polícia Civil, nesta sexta-feira (24), que o Estado será contra qualquer forma de ocupação. Além disso, afirmou ainda que a ordem e a segurança serão mantidas, buscando sempre soluções dentro da lei.

“Temos uma posição muito clara que precisamos manter a ordem. Não podemos titubear diante de invasões quais quer que sejam. Vamos garantir o direito de propriedade”, declarou.

Riedel destacou que vai buscar soluções conjuntas em relação ao tema e que está aberto ao diálogo. “Se for discutida reforma agrária, como a compra de terras, o Estado vai ser parceiro do processo, mas não podemos aceitar desordem e invasões. Existe uma preocupação pelo aumento de acampamentos nas beiras das rodovias, que colocar em perigo inclusive as pessoas. Vamos buscar solução dentro da legalidade”.

Durante o evento na Acadepol (Academia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul), o governador ainda destacou que vai trabalhar pela integração das forças de segurança, para que estes resultados sejam efetivos à população.

Posse do Conselho - Na solenidade, o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho, foi empossado como presidente do Conselho Superior da Polícia Civil. Já o perito criminal José de Anchieta Souza da Silva recebeu posse como coordenador-geral de Perícias.

Além do governador, participaram do evento os secretários Pedro Caravina (Governo e Gestão Estratégica), Antônio Carlos Videira (Segurança) e Ana Nardes (Administração), além do deputado federal Marcos Pollon e dos deputados estaduais Paulo Corrêa e Mara Caseiro.

