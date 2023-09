Riedel e Beto Pereira entregam kits esportivos às escolas da Capital

O governador Eduardo Riedel realizou a entrega de kits esportivos, às escolas estaduais integrantes do Programa MS Desporto Escolar (Prodesc), durante a manhã desta segunda-feira (11), na E. E. Maria Constança de Barros Machado, região central de Campo Grande.

Coordenado pela Fundesporte junto ao Nesp (Núcleo de Esportes) da SED (Secretaria de Estado de Educação), o Prodesc promove treinamento desportivo no contraturno das aulas nas escolas da REE (Rede Estadual de Ensino). Ao todo, são oferecidas 24 modalidades esportivas e atende aproximadamente 30 mil alunos, de 310 escolas, em 73 municípios.

Durante o evento, Riedel destacou a educação é um trabalho conjunto, de toda a sociedade, pois ‘ninguém faz nada sozinho’. “Por ano, 10% das emendas vai alimentar as escolas desses insumos que são importantes para o dia-a-dia de funcionamento. Agora falamos em cultura, falamos também nas lousas digitais e tudo isso tem uma lógica. A gente vê essa transformação por um olhar gente precisa oferecer para a sociedade”, comentou.

O recurso para a entrega dos kits foi levado durante uma parceria do governo de Mato Grosso do Sul por meio da Fundesporte, com o deputado federal Beto Pereira, que colocou uma emenda de R$ 1,5 milhão pra viabilizar essa entrega.

O deputado pontuou a importância do contraturno para a prática de esportes. “Entendo como fundamental o contraturno para crianças e jovens da sociedade. Os adolescentes não podem ficar ociosos, sem ter uma programação fora aquela que já está sendo servida pelas escolas”, disse Beto Pereira.

Hoje, quatro escolas receberam os kits com bolas de basquete, vôlei, handebol e futsal, kit de badminton, kit de tênis de mesa, capacete de ciclismo e outros, de maneira simbólica, sendo elas: E.E. Arlindo de Andrade Gomes, E.E Teotonio Vilela, E.E. Maria Constança de Barros Machado, e E.E. Dolor Ferreira de Andrade.

O diretor da escola que sediou o recebimento dos kits agradeceu ao governo pelo aporte a comunidade. "A gente precisa muito, temos os projetos como badminton, vôlei, tênis de mesa, e esse material vai ajudar bastante aos alunos que pedem e incentiva o esporte”, comentou Reinaldo Schmidt.

Estiveram presentes no evento o secretário de Esporte e Turismo, Marcelo Miranda; o diretor presidente da Fundesporte, Herculano Borges; secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina; secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha. Os deputados estaduais Coronel David, João César Mato Grosso e Rinaldo Modesto. Representando o presidente do TJ (Tribunal de Justiça) Sérgio Martins, o juiz auxiliar Cesar Castilho Marques também compareceu a entrega.

